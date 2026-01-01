Honey Girls
Honey Girls
Drei Teenager, drei Träume – und ein Wettbewerb, der alles verändern könnte. Beim landesweiten Talentcontest von Pop-Ikone Fancy G wollen Charlie, Alex und Maya als Solokünstlerinnen glänzen. Doch statt sich gegenseitig auszustechen, schmieden sie einen riskanten Plan: heimlich gründen sie die Band „Honey Girls“. Maskiert und unter dem Radar stürmen sie die sozialen Medien, ihr Song wird zum viralen Hit. Aber die Regeln sind gnadenlos: Wenn ihre Identität auffliegt, droht sofortige Disqualifikation beim Contest. Je größer der Ruhm, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Zwischen Glamour und Geheimnissen geraten die drei in einen Strudel aus Lügen, Loyalität und der Frage: Was zählt mehr – der Traum vom Rampenlicht oder die Freundschaft, die sie verbindet?