How to be sexy
How to be sexy
Jeff und Anne, zwei liebenswerte aber chronisch unbeholfene Lehrer, beschließen, ihr langweiliges Leben hinter sich zu lassen und endlich „sexy“ zu werden. Mit neuen Outfits, gewagten Flirtversuchen und einer gehörigen Portion Selbstironie stürzen sie sich in einen Sommer voller Dates, Partys und peinlicher Momente. Doch während sie sich äußerlich verändern, geraten ihre Freundschaft und ihr Selbstbild ins Wanken. Gerade als Jeff glaubt, in Beth die Frau seiner Träume gefunden zu haben, und Anne sich von Max begehrt fühlt, beginnt sich alles zu verschieben. Alte Gefühle kommen hoch, neue Missverständnisse entstehen – und eine Entscheidung steht bevor, die alles verändern könnte. Denn am Ende des Sommers müssen sie sich fragen: War das Streben nach „Sexy“ nur eine Ablenkung – oder haben sie dabei etwas gefunden, das viel wertvoller ist? Und was passiert, wenn sie erkennen, dass das, was sie wirklich wollen, vielleicht direkt vor ihnen stand – die ganze Zeit?