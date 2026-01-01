Hudson Hawk - Der Meisterdieb
96 Min.Ab 16
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Hudson Hawk - Der Meisterdieb
Hudson Hawk, der berühmteste Dieb der Welt, kommt nach zehn Jahren frei. Er ist fest entschlossen, sein Leben zu ändern. Doch dann droht das kriminelle Paar Minerva und Darwin Mayflower, Hudsons Freund Tommy zu töten - wenn er nicht für sie drei wertvolle Kunstwerke Leonardo da Vincis stiehlt. Nach der Übergabe dieser Kunstwerke wollen die Mayflowers eine Maschine entwickeln, die Blei zu Gold macht. Doch Hudson Hawk hat für die Gangster eine Überraschung parat.