Hüftgold - Eine zuckersüße Liebesgeschichte

97 Min.Ab 12
Die Professorin Suzanne beschäftigt sich in ihrer Forschung viel mit Frauenbildern in den Medien. Ihr eigenes wird erschüttert, als ihr Ehemann seine jüngere und schlankere Kollegin schwängert und Suzanne verlassen will. Schon lange wünscht sie sich selbst ein Kind und hat sogar eine spezielle Hormonbehandlung gemacht. In ihrem emotionalen Chaos beschließt Suzanne, abzunehmen und wieder mit sich selbst zufrieden zu sein.