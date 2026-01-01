Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
I Spit on your Grave 1978 - Ich Spuck auf dein Grab

I Spit on your Grave 1978 - Ich Spuck auf dein Grab

102 Min.Ab 18
Planet Horror102 Min.Ab 18
Planet Horror

I Spit on your Grave 1978 - Ich Spuck auf dein Grab

DER Skandalfilm - endlich ungeschnitten. Die junge Schriftstellerin Jennifer will in einer abgelegenen Waldhütte ihren ersten Roman verfassen. Schnell wird jedoch eine Gruppe skrupelloser Männer auf Jennifer aufmerksam. Sie lauern der jungen Frau auf, schlagen und vergewaltigen sie. Nur vor Mord schrecken sie zurück. Ein Fehler, denn das Opfer rächt sich an jedem seiner Peiniger.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
Planet Horror
Copyrights:
© Tiberius Film