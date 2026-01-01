Ice Pilots “Es brennt überall!” | Scott im Kampf gegen Flammen
Ice Pilots “Es brennt überall!” | Scott im Kampf gegen Flammen
Scott erhält seine Feuertaufe, Joe kehrt nach Hause zurück, Arnie überrascht alle und Micky zieht es nach Washington. In Slavelake wurde aufgrund von Waldbränden der Notstand ausgerufen und alle Einwohner sind auf der Flucht. Auf dem rauch vernebelten Flughafen stehen vier CL215 Löschflugzeuge von Buffalo Airways. Schaffen sie es rechtzeitig, das Feuer zu löschen, bevor es die Ölsand-Anlagen erreicht und es zu einer Explosion kommt? Einst warfen sie Bomben auf Berlin, heute fliegen sie Passagiere, Lebensmittel und Treibstoff in den eisigen Norden Kanadas – die uralten Propellermaschinen von Buffalo Airways. Bittere Kälte, abenteuerliche Pisten und nicht zuletzt „Buffalo Joe“ McBryan, der eigenwillige Boss der Airline, machen den jungen Piloten das Leben schwer. Die Reihe „Ice Pilots III“ begleitet die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Vintage-Kisten bei ihrem Kampf gegen die gnadenlose Natur am Rande der Arktis.