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"Ich brauche nicht arbeiten" | Armes Deutschland

15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland15 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
"Ich brauche nicht arbeiten" | Armes Deutschland

"Ich brauche nicht arbeiten" | Armes Deutschland

Keine Lust zu arbeiten und trotzdem ein gutes Leben? So geht es den Hartz IV Empfängern Angie und Sascha aus Solingen. Womit die beiden ihr Geld verdienen, können sie leider nicht sagen. Aber Sparen kommt für Sascha nicht infrage, obwohl er lediglich Arbeitslosengeld empfängt. Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Real Stories Deutschland