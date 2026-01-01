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Im Bann der Hexe

Im Bann der Hexe

105 Min.Ab 16
Planet Movies105 Min.Ab 16
Planet Movies

Im Bann der Hexe

Die alte Legende über die Hexe kennt in der Gegend jedes Kind. Doch dieses Jahr verschwindet die siebenjährige Amanda spurlos. Zach und seine Teenage-Freunde wollen der Sache auf den Grund gehen und suchen das alte Haus im Wald, in dem die Hexe einst gewohnt haben soll. Dabei werden sie von Zachs jüngerem Bruder Max verfolgt. Bald müssen die Kids feststellen, dass die alten Geistergeschichten manchmal wahr sind. Die Hexe ist wieder da und auf der Suche nach Kindern, um ihre Jugend und Schönheit zu erhalten.

Genre:
Fantasie, Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Planet Movies
Copyrights:
© Tiberius Film