Im Reich der Tiefe - Folge 4: Die weißen Haie von Guadalupe
Frederic Buyle will die durch viele TV-Dokumentationen und populäre Kino-Spielfilme entstandene Meinung widerlegen, Haie, insbesondere die großen weißen Haie, seien aggressive und von Grund auf blutrünstige Bestien. Er ist überzeugt davon, dass das vermeintlich aggressive Verhalten dieser Tiere durch das Anködern mit viel Blut und das Metall der Tauchausrüstungen ausgelöst wird. Frederic und sein Team begeben sich ungeschützt direkt in die Nähe dieser imposanten Meeresraubtiere. So vertrauen sie darauf, dass ihre behutsame und leise Methode es ihnen ermöglicht, sich den Jägern zu nähern, ohne einen Angriff zu provozieren, oder ein unnatürliches Verhalten heraufzubeschwören. Der Meeres-Biologe Dr. Maurizio Hoyos, der nahezu das ganze Jahr über auf der Isla Guadalupe lebt und forscht, erhält von Frederic erstaunliche Erkenntnisse über den großen weißen Hai. Erstmalig sieht man das absolut ungestörte und unbeeinflusste, völlig natürliche Verhalten dieser Tiere: eine erstaunlich scheue und neugierige Spezies.