Immer Ärger mit 40
129 Min.Ab 12
129 Min.Ab 12
Immer Ärger mit 40
Die Midlife-Crisis hat Paul Rudd in dieser wunderbaren Komödie voll erwischt: Pete wird in derselben Woche wie seine Frau Debbie 40 Jahre alt. Doch nicht nur damit haben die beiden zu kämpfen. Neben der schwierigen Kindererziehung, den zeitraubenden Jobs und dem ständigen Stress mit Eltern, Freunden und Kollegen sind sie als Paar auf der Strecke geblieben. Nun steht obendrein Petes Plattenlabel vor dem Ruin. Können sich die beiden zusammenraufen, bevor alles den Bach runtergeht?