Inner Ghosts - Schlüssel zur Hölle
Inner Ghosts - Schlüssel zur Hölle
Die renommierte Neurowissenschaftlerin Helen hat ihre Vergangenheit als Medium längst hinter sich gelassen. Nach dem tragischen Tod ihrer Tochter schwor sie, niemals wieder Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen. Stattdessen widmet sie ihr Leben der Hirnforschung und arbeitet an einer revolutionären Therapie, die das menschliche Bewusstsein besser verstehen soll. Doch als Helen von einer übernatürlichen Erscheinung heimgesucht wird, gerät ihr rationales Weltbild ins Wanken. Aus dem Jenseits erhält sie den Entwurf für ein geheimnisvolles Gerät, das es ermöglicht, mit Geistern zu kommunizieren und erstaunliche medizinische Durchbrüche zu erzielen. Gemeinsam mit zwei jungen Frauen beginnt Helen widerwillig, ihre alten Fähigkeiten zu reaktivieren. Was als wissenschaftliches Experiment beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Spiel mit Mächten, die sich nicht kontrollieren lassen. Denn neben friedlichen Seelen melden sich auch dunkle Wesen aus einer anderen Welt – mit tödlichen Absichten.