Inside Hollywood
Inside Hollywood
Ben ist ein erfolgreicher Filmproduzent in Hollywood – doch hinter dem Glamour herrscht pures Chaos. Sein neuester Actionfilm wurde von der Kritik zerrissen, das Studio fordert umfangreiche Änderungen und die Zeit drängt. Gleichzeitig sorgen die Stars seiner aktuellen Produktion für neue Probleme: Der Hauptdarsteller weigert sich beharrlich, sein markantes Aussehen für die Rolle zu verändern, während immer neue Krisen den Dreh gefährden. Zwischen Studiobossen, exzentrischen Schauspielern, nervösen Investoren und dem nahenden Filmfestival in Cannes versucht Ben, die Kontrolle zu behalten. Doch je mehr Schwierigkeiten auftauchen, desto deutlicher wird, dass in Hollywood nichts nach Plan verläuft. Mit bissigem Humor und einem hochkarätigen Ensemble gewährt diese satirische Komödie einen unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik. Ein cleverer Film über Eitelkeiten, Machtspiele und die Kunst, trotz aller Widrigkeiten einen Film fertigzustellen.