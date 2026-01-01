Inside Ischgl - So geht Luxus -So geht Party !
45 Min.Ab 6
Ischgl zählt zu den exclusivsten Skiorten weltweit. Die TV-Dokumentation erzählt die Geschichte des Ortes, seiner Restaurants aus der Sicht von Andreas Steibl. Er ist das Gesicht von Ischgl und hat maßgeblich zum Erfolg und zur Bekanntheit des legendären Ortes beigetragen. Andreas Steibl wurde durch sein Leben und seine Visionen selbst zur Legende. Er ist der heimliche König von Ischgl