Into the Sun - Im Netz der Yakuza
Into the Sun - Im Netz der Yakuza
Tokio steht unter Schock: Der Gouverneur wird brutal ermordet, und schnell deuten alle Spuren auf die Yakuza. Für Travis Hunter, einen in Japan aufgewachsenen Ex‑CIA‑Agenten mit tiefen Verbindungen zur Unterwelt, beginnt damit ein gefährlicher Einsatz. Gemeinsam mit dem unerfahrenen FBI‑Agenten Sean soll er herausfinden, wer hinter dem Attentat steckt. Doch schon bald wird klar, dass mehr auf dem Spiel steht als ein politischer Mord: Ein skrupelloser Yakuza‑Anführer namens Kuroda plant, mithilfe der chinesischen Mafia ein gigantisches Drogenkartell aufzubauen und beseitigt jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Als Hunters Verlobte Nayako Opfer dieses blutigen Machtkampfs wird, verwandelt sich die Mission in einen persönlichen Rachefeldzug. Zwischen alten Ehrenkodizes und neuer, brutaler Kriminalität kämpft Hunter gegen ein Netzwerk aus Gewalt, Korruption und Verrat – und nur seine Kenntnisse der Yakuza‑Welt geben ihm eine Chance, eine Katastrophe für Tokio zu verhindern.