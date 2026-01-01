Invasion Planet Earth - Sie kommen!
93 Min.Ab 12
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Invasion Planet Earth - Sie kommen!
Plötzlich sind sie da! Überall auf der Welt tauchen außerirdische Raumschiffe am Himmel auf. Ausgerüstet mit seltsamen Laserkanonen, gehen die Invasoren kurz darauf auf Menschenjagd. Ein gespenstisches Szenario entwickelt sich. Wer von einem der Laserblitze erfasst wird, findet sich alsbald in einem seltsamen Behälter an der Unterseite der Raumschiffe wieder. Auch der werdende Vater Tom (Simon Haycock) wird so mitten aus dem Leben gerissen und entführt. Von Bord des Mutterschiffs aus muss er mit ansehen, wie die Erde langsam aber sicher dem Untergang entgegengeht. Doch welchen Plan verfolgen die Außerirdischen?