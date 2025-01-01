Ist die Maschine flugfähig oder lebensgefährlich? | Ice Pilots
In dieser Episode der Ice Pilots: Das Canadair CL215 Löschflugzeug ist ein 40 Jahre altes Amphibienflugzeug, das immer noch stark gefragt ist. Die Maschine wurde in die ganze Welt verkauft, seit 1990 aber nicht mehr produziert. Mikey ist vom einzigen vermissten Flugzeug von den insgesamt nur 125 Stück regelrecht besessen und macht sich auf die Suche. Hier seht ihr die 4. Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab. In 13 Episoden dokumentiert Staffel 2 der Reihe „Ice Pilots“ ihren aufregenden Alltag...