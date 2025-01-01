Ist es der wichtigste Flug der Ice Pilots? | Ice Pilots
Das Timing bei den Ice Pilots ist miserabel. Buffalos viermotorige DC4 wäre das perfekte Flugzeug für den aktuellen Auftrag. Doch die wird wohl nirgendwo hinfliegen. Ohne die Lieferung sind die 25.000 Menschen in Yellowknife und den abgelegenen nördlichen Gemeinden Kanadas auf sich selbst gestellt. Hier seht ihr Folge 5. der 2. Staffel Ice Pilots. Ice Pilots ist eine 13-teilige Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen.