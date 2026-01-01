Jackie Chan - The Prisoner
Jackie Chan - The Prisoner
Steve Hammer (Jackie Chan) kämpft nicht nur gegen das Schicksal – sondern gegen eine Welt, die ihn vernichten will. In einer düsteren Spielhölle versucht er verzweifelt, Geld für die lebensrettende Behandlung seiner Freundin aufzutreiben. Doch ein skrupelloser Betrüger zieht ihn über den Tisch – und in einem Moment der Wut endet der Kampf tödlich. Hammer wird des Mordes beschuldigt und landet im Gefängnis, wo ihn keine Gerechtigkeit erwartet, sondern die Hölle auf Erden. Boss Lee, der brutale Partner des getöteten Gangsters, sinnt auf Rache. Mit seinen Schergen macht er das Gefängnis zur Arena blutiger Gewalt. Doch Hammer gibt nicht auf. Mit eiserner Faust und unerschütterlichem Willen stellt er sich seinen Feinden – Schlag für Schlag. Seine einzige Chance auf Freiheit: das Todeskommando, ein gnadenloser Kampf ums nackte Überleben. Ein Eastern voller explosiver Action, brutaler Kämpfe und einem Helden, der alles riskiert – für Liebe, Ehre und Gerechtigkeit.