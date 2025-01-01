Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg – Vol. 4 – Luftkrieg zwischen Deutschland und England
42 Min.Ab 16
Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg – Vol. 4 – Luftkrieg zwischen Deutschland und England
Der Luftkrieg zwischen Deutschland und England im Jahre 1940 entwickelt sich zu einer Schlacht gigantischen Ausmaßes, die den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges bestimmten sollte. Britische Jäger kämpften verzweifelt gegen deutsche Kampf- und Jagdgeschwader um die Luftherrschaft über dem Königreich. Dabei entscheidet nicht nur das Material, sondern auch das Können der Piloten. Am 13. August 1940 startet die deutsche Luftwaffe ihre Großoffensive gegen England.