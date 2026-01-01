Jakob's Wife - Meine Frau, der Vampir
Jakob's Wife - Meine Frau, der Vampir
Anne führt seit Jahrzehnten das scheinbar perfekte Leben an der Seite ihres Mannes Jakob, einem angesehenen Kleinstadtpfarrer. Doch hinter der Fassade aus Pflichtbewusstsein und Routine fühlt sie sich zunehmend gefangen – unscheinbar, übersehen und ihrer eigenen Wünsche beraubt. Eine schicksalhafte Begegnung mit einem mysteriösen Wesen, bekannt als „der Meister“, verändert alles. Nach einem unheilvollen Biss erwacht in Anne nicht nur ein unstillbarer Durst nach Blut, sondern auch eine neue, ungeahnte Stärke. Plötzlich entdeckt sie eine Seite an sich, die sie lange verdrängt hat – selbstbewusst, leidenschaftlich und gefährlich. Während rätselhafte Vorfälle die Stadt erschüttern und die Zahl der Opfer wächst, erkennt Jakob, dass seine Frau sich in etwas verwandelt, das er kaum noch erkennt. Zwischen Liebe, Angst und Verzweiflung beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um Anne zu retten – bevor ihre neue Macht sie und alles um sie herum verschlingt.