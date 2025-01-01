Janette Oke: Der Tanz
85 Min.Ab 0
Janette Oke: Der Tanz
In Coal Valley treffen neue Minenarbeiter ein. Unter ihnen der wortgewandte Billy Hamilton, der Elizabeth sofort den Hof macht. Die ist von seinem Charme mehr als nur angetan, während Jack diese Freundschaft eifersüchtig betrachtet. Er bezweifelt, dass Billy der ist, der er zu sein vorgibt und beginnt zu recherchieren – sehr zum Missfallen von Elizabeth, die Jacks Sorgen als überfürsorglich und unangebracht abtut. Der Kampf um ihr Herz entwickelt sich zwischen den beiden schnell zu einem Hahnenkampf, während Elizabeth langsam gar nichts mehr versteht und am liebsten im Boden versinken würde …