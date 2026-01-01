Japan im Zweiten Weltkrieg - Episode 3: Propaganda und Realität
Japan im Zweiten Weltkrieg - Episode 3: Propaganda und Realität
Diese Episode beleuchtet die Macht der Propaganda im Japan der Kriegsjahre – und den wachsenden Kontrast zur Realität. Während die Regierung ein Bild von nationaler Stärke, göttlicher Mission und unvermeidlichem Sieg zeichnet, sieht sich die Bevölkerung zunehmend mit Hunger, Zensur und wachsender Kriegsangst konfrontiert. Die Dokumentation zeigt, wie Medien, Film, Schule und Religion gezielt genutzt wurden, um ein geschlossenes Weltbild zu erzeugen – und wie dieses Bild mit den tatsächlichen Erfahrungen an der Heimatfront und an den Frontlinien kollidierte. Anhand historischer Quellen, Zeitzeugenberichte und Expertenanalysen wird deutlich, wie tiefgreifend Propaganda das Denken einer ganzen Generation prägte – und wie erste Zweifel an der offiziellen Erzählung langsam Raum gewannen.