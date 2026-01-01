Japan im Zweiten Weltkrieg - Episode 4: Die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki
Diese Episode dokumentiert die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs aus japanischer Perspektive – und die verheerenden Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Die Folge rekonstruiert die politischen und militärischen Entwicklungen, die zur Entscheidung der USA führten, erstmals Atomwaffen einzusetzen. Zeitzeugenberichte, Archivmaterial und Experteneinschätzungen zeigen eindrücklich das menschliche Leid, das durch die Explosionen ausgelöst wurde – und die unmittelbaren wie langfristigen Auswirkungen auf die betroffenen Städte und ihre Bewohner. Gleichzeitig beleuchtet die Episode die Reaktionen innerhalb der japanischen Regierung, die Rolle des Kaisers bei der Kapitulation und die Frage, ob die Bombenabwürfe notwendig waren – oder vermeidbar gewesen wären. „Die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki“ ist ein eindringliches Kapitel über das Ende eines globalen Krieges – und den Beginn des atomaren Zeitalters.