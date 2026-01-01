Jeepers Creepers: Reborn
Vierter Teil der Horrorfilm-Reihe: Alle 23 Jahre taucht einer Legende zufolge der Creeper auf und holt sich seine nächsten Opfer. Bei einem Horror-Festival in Louisiana feiern eingefleischte Fans ihr Lieblingsgenre und ahnen nicht, wie real die Gefahr ist, die dort auf sie wartet. Besonders Laine spürt eine dunkle Macht. Sie hat schaurige Visionen und würde den Ort am liebsten verlassen. Doch ihr Freund Chase hört nicht auf sie und setzt damit nicht nur sein Leben aufs Spiel.