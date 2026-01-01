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Jenseits von Afrika

Jenseits von Afrika

155 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS155 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Jenseits von Afrika

1913 heiratet die reiche junge Dänin Karen Dinesen den schwedischen Baron Bror Blixen und zieht mit ihm nach Kenia, um dort eine Kaffeeplantage aufzubauen. Obwohl die Ehe nicht glücklich wird, weil Bror ein hemmungsloser Schürzenjäger ist, widmet Karen sich mit Tatkraft dem Aufbau der Plantage und einer Schule für Eingeborene. Eines Tages lernt sie den abenteuerlustigen Großwildjäger Denys Finch Hatton kennen - eine leidenschaftliche Liebesgeschichte beginnt ...

Genre:
Spezial, Unterhaltung
Produktion:
US, 1985
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH