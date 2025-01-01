Joanne Albanese vermisst: Ex-Cop wird zum Täter
Joanne Albanese vermisst: Ex-Cop wird zum Täter
Als Joanne Albanese nach einer Nacht mit ihrem gut aussehenden, geheimnisvollen Freund verschwindet, muss das FBI ein Netz aus Lügen und falschen Identitäten entwirren. Zu ihrem Entsetzen entpuppt sich ihr Verdächtiger als ehemaliger State Trooper, der sich gegen alles Gute gewandt hat. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.