Joe - Die Rache ist Sein
118 Min.Ab 16
Joe (Nicolas Cage) ist ein wortkarger Ex-Häftling, der in den Südstaaten Amerikas ein zurückgezogenes Leben führt – bis er auf den 15-jährigen Gary (Tye Sheridan) trifft. Der Junge leidet unter seinem gewalttätigen, alkoholabhängigen Vater und sucht verzweifelt nach Halt und Arbeit. Zwischen den beiden Außenseitern entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Joe erkennt in Gary sein eigenes, verlorenes Ich – und versucht, ihn vor dem Abgrund zu bewahren. Doch als Garys Vater immer brutaler wird und auch Joes eigene Dämonen zurückkehren, spitzt sich die Lage zu. In einer Welt voller Gewalt, Armut und Hoffnungslosigkeit muss Joe sich entscheiden: Bleibt er Zuschauer – oder wird er zum Rächer?