Joey
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Joey
Der neunjährige Joey leidet sehr unter dem Tod seines Vaters. Eines Tages passiert Unglaubliches: Joey entwickelt plötzlich unheimliche Fähigkeiten. Er kann Gegenstände bewegen und beleben. Und dann klingelt sogar sein Plastiktelefon - und am anderen Ende ist sein Daddy. Joey kann mit ihm sprechen. Aus dem anfangs aufregenden Spiel wird bald eine unheimliche Wirklichkeit, denn er wird vom Reich des Bösen herausgefordert. Und jetzt braucht er seine neuen Fähigkeiten.