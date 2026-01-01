Johnny Guitar - Gejagt, gehaßt, gefürchtet
Johnny Guitar - Gejagt, gehaßt, gefürchtet
In einer abgelegenen Gegend mitten in Arizona führt Vienna (Joan Crawford) einen Spielsaloon. Mit den Ranchern ringsum gibt es ständig Ärger, denn diese sind vehement gegen Viennas Pläne, in den Eisenbahnbau zu investieren und damit einen florierenden Handel nach Arizona zu holen. Wortführerin der Rancher ist die reiche Emma (Mercedes McCambridge), die Vienna jedoch noch aus einem ganz anderen Grund abgrundtief hasst: Beide Frauen hatten sich vor Jahren in den ehemaligen Revolverhelden Johnny 'Guitar' Logan (Sterling Hayden) verliebt, doch der hatte damals nur Augen für Vienna. Jetzt allerdings hat Johnny das einsame Leben eines Desperados satt und lässt sich unerwartet bei Vienna blicken, um in ihrem Saloon ein paar Dollar mit seiner Gitarre zu verdienen. In Emma lodert der alte Hass von neuem auf. Sie verleumdet Johnny als gesuchten Mörder und erreicht beim Sheriff, dass sowohl er als auch Vienna binnen 24 Stunden die Gegend verlassen sollen. Doch Vienna denkt nicht im Traum daran, ihr Hab und Gut so einfach aufzugeben. Als ihr Saloon in Brand gesteckt wird, tritt sie zum Kampf gegen Emma an.