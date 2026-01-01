Justice – Kein Erbarmen
92 Min.Ab 16
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Justice – Kein Erbarmen
1870: Fünf Jahre nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs führt die Suche nach dem Mörder seines Bruders den US-Marshal James McCord (Nathan Parsons) in eine kleine Minenstadt. Diese wurde vom korrupten Bürgermeister und seiner Bande schießwütiger Galgenvögel in ein Fort mit eisernem Regiment verwandelt. Sein Ziel: den verlorenen Krieg noch einmal neu zu entfachen und dann zu gewinnen. McCord sieht sich plötzlich einer Aufgabe gegenüber, bei der es um weit mehr geht als seinen persönlichen Rachefeldzug...