Kaktus Jack
89 Min.Ab 6
Im staubigen Wilden Westen will der tollpatschige Bandit Kaktus Jack endlich den großen Coup landen – doch das Schicksal (und sein eigenes Unvermögen) stehen ihm ständig im Weg. Als er erfährt, dass die reiche Bankierstochter Charmy eine Geldladung durch die Prärie transportieren soll, wittert er seine Chance. Doch Charmy reist ausgerechnet mit dem gut aussehenden, aber völlig naiven Cowboy Handsome Stranger. Was folgt, ist ein chaotischer Ritt voller gescheiterter Überfälle, explodierender Fallen und bizarrer Verkleidungen. Kaktus Jack stolpert von einem Desaster ins nächste, während Charmy und Handsome Stranger ahnungslos durch die Wüste reiten – und sich dabei näherkommen.