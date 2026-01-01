Kayla - Mein Freund aus der Wildnis
Kayla - Mein Freund aus der Wildnis
Kanada, im Winter 1920: Der zwölfjährige Sam kann sich nur schwer daran gewöhnen, dass seine Mutter Althea wieder geheiratet hat und mit ihm zusammen aufs Land zum neuen Stiefvater Asa gezogen ist. Der Junge hofft immer noch, dass sein Vater, ein berühmter Arktisforscher, wieder nach Hause kommt. Doch dieser ist seit vielen Jahren im ewigen Eis vermisst. Schnee und Eis haben auch das abgelegene Örtchen, in dem Sam jetzt wohnt, fest im Griff. Hier wird selbst der lange Schulweg zum Abenteuer, wenn im verschneiten Wald die Tiere heulen. Eines Tages tauchen wilde Wolfshunde in der Gegend auf, die das Vieh reißen. Diese Hunde müssen getötet werden, so das Urteil der Dorfbewohner. Doch Sam fühlt sich zu einem der Wolfshunde hingezogen. Sieht er nicht aus wie Kayla, der Schlittenhund seines Vaters?