Kein Kabel! Kein RTK! Der einfachste Mähroboter der Welt? eufy E18 im Test (5 Min. installiert!)
11 Min.Ab 12
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Kein Kabel! Kein RTK! Der einfachste Mähroboter der Welt? eufy E18 im Test (5 Min. installiert!)
Ein Mähroboter, der in nur 5 Minuten einsatzbereit ist – ohne Begrenzungskabel, ohne RTK und ohne komplizierte Einrichtung? Der neue eufy E18 verspricht genau das! Dank modernster Vision-AI-Technologie mit zwei Stereo-Kameras erstellt der eufy Mähroboter automatisch eine Karte der Rasenfläche. Er erkennt Begrenzungen und Hindernisse selbstständig – ganz ohne mühsames Anlernen. In diesem Video zeigen wir dir den kompletten Test: Installation, Kartenerstellung, Mähverhalten, Randgenauigkeit und unser Fazit. Kann der eufy E18 wirklich halten, was er verspricht?