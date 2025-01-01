Zum Inhalt springenBarrierefrei
98 Min.Ab 16
Fabella98 Min.Ab 16
Fabella
Kein Sex (mehr) vor der Ehe

Kyle möchte bald heiraten. Beim Junggesellen-Abschied begeht er jedoch einen verhängnisvollen Fehler: Es verschlägt ihn und seinen besten Freund Jarvis nämlich volltrunken in ein Bordell. Am nächsten Morgen der Klassiker, denn Kyle kann sich an nichts mehr erinnern. Doch schon ein wenig später wird er äußerst unsanft an seine Schandtaten erinnert und er verspürt ein unangenehmes Brennen beim Wasserlassen. Er hat sich eine Geschlechtskrankheit eingefangen. Nun steht seine Ehe auf dem Spiel.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH