Kein Sex (mehr) vor der Ehe
Kyle (Philip McGinley aus 'Game of Thrones') will bald heiraten. Beim Junggesellenabschied verschlägt es ihn und seinen besten Freund Jarvis (Mark Stobbart) volltrunken in ein Bordell. Am nächsten Morgen kann Kyle sich an nichts mehr erinnern, doch wenig später verspürt er ein unangenehmes Brennen beim Wasserlassen. Eine Ärztin stellt fest: Kyle hat sich Chlamydien eingefangen. Womöglich Schlimmeres! Die Tests werden 12 Wochen dauern. 12 Wochen ohne Sex. Blöd also, dass Kyle schon in 10 Wochen heiraten will. Wie soll er das seiner Verlobten Lydia (Emily Atack aus 'The Inbetweeners - Unsere jungfräulichen Jahre') klarmachen? Das Lügenkonstrukt, das er und seine Freunde daraufhin aufbauen, bricht schon bald in sich zusammen, ebenso wie die kleine, heile Welt des einst glücklichen Paares...