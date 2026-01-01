Keine zweite Chance (2)
88 Min.Ab 12
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Keine zweite Chance (2)
Petra Schmidt-Schaller kämpft als Dr. Nora Schwarz weiter dafür, ihre Tochter Jella zu finden: Die Lösegeldübergabe ist gescheitert, und Nora weiß nicht mehr weiter. Doch Robert hat einen Peilsender zwischen den Scheinen platziert, der die beiden auf eine heiße Spur führt. Unterdessen haben die Kommissare Leyen und Bäumler Nora immer noch wegen des Mordes an Mickey in Verdacht, und Leo verhält sich zunehmend seltsam. Bald ist nicht mehr klar, wer Freund und wer Feind ist ...