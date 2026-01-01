Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killing Salazar

92 Min.Ab 18
MOVIEDOME92 Min.Ab 18
MOVIEDOME
Killing Salazar

Eine Eliteeinheit der Drogenvollzugsbehörde 'DEA' soll den ehemaligen Drogenboss Joseph 'El Tiburon' Salazar sicher in die USA bringen, wo er gegen sein Kartell aussagen soll. Doch das Hotel, von dem aus der geheime Transport stattfinden soll, wird von Salazars einstigen Kumpanen angegriffen, allen voran sein früherer Vollstrecker Bruno Sinclaire. Die Einsatztruppe der 'DEA' unter Major Tom Jensen gerät damit in einen hochexplosiven Hinterhalt, da sich das Kartell vorgenommen hat, nicht nur seinen Ex-Chef, sondern sämtliche DEA-Agenten zu töten...

Genre:
Action, Krimi, Thriller
Produktion:
US, MC, RO, 2016
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH