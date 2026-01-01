Killing Salazar
92 Min.Ab 18
Killing Salazar
Eine Eliteeinheit der Drogenvollzugsbehörde 'DEA' soll den ehemaligen Drogenboss Joseph 'El Tiburon' Salazar sicher in die USA bringen, wo er gegen sein Kartell aussagen soll. Doch das Hotel, von dem aus der geheime Transport stattfinden soll, wird von Salazars einstigen Kumpanen angegriffen, allen voran sein früherer Vollstrecker Bruno Sinclaire. Die Einsatztruppe der 'DEA' unter Major Tom Jensen gerät damit in einen hochexplosiven Hinterhalt, da sich das Kartell vorgenommen hat, nicht nur seinen Ex-Chef, sondern sämtliche DEA-Agenten zu töten...