Kim Kardashian West: The Justice Project
80 Min.Ab 12
Kim Kardashian West, die erfolgreiche Unternehmerin und Social-Media-Ikone, setzt ihre mediale Reichweite ein, um das wachsende Problem der Masseninhaftierung in den USA ins Rampenlicht zu rücken. Kim besucht dazu Gefängnisse und untersucht gemeinsam mit Rechtsexperten die Einzelfälle von Dawn Jackson, Alexis Martin, Momolu Stewart und David Sheppard, deren bewegende Schicksale näher beleuchtet werden.