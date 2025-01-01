Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kim Kardashian West: The Justice Project

Kim Kardashian West: The Justice Project

80 Min.Ab 12
NBCUniversal80 Min.Ab 12
NBCUniversal
Kim Kardashian West: The Justice Project

Kim Kardashian West: The Justice Project

Kim Kardashian West, die erfolgreiche Unternehmerin und Social-Media-Ikone, setzt ihre mediale Reichweite ein, um das wachsende Problem der Masseninhaftierung in den USA ins Rampenlicht zu rücken. Kim besucht dazu Gefängnisse und untersucht gemeinsam mit Rechtsexperten die Einzelfälle von Dawn Jackson, Alexis Martin, Momolu Stewart und David Sheppard, deren bewegende Schicksale näher beleuchtet werden.

Genre:
Spezial, Krimi
Produktion:
US, 2020
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
NBCUniversal
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH