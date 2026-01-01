Kiss the Cook - Appetit auf die Liebe
87 Min.Ab 0
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Kiss the Cook - Appetit auf die Liebe
Die Food-Bloggerin Kacey erhält die Chance, ihr eigenes Kochbuch herauszubringen. Doch es gibt einen Haken: Ihre Rezepte brauchen den letzten Feinschliff, um sowohl optisch als auch geschmacklich zu überzeugen. Ihr Verleger stellt ihr daher den talentierten Koch Gavin zur Seite, der auf lokale Produkte und traditionelle Techniken setzt. Je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto mehr lernt Kacey über Gavin und die Folgen einer schlechten Bewertung für seine Karriere kennen.
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH