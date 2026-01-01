Kleine Helden, große Wildnis 2 - Abenteuer Serengeti
Kleine Helden, große Wildnis 2 - Abenteuer Serengeti
Ryan und Emma freuen sich auf ein Wiedersehen mit ihrem Vater in Afrika. Doch die Reise nimmt eine dramatische Wendung, als ihr Flugzeug nach heftigen Turbulenzen mitten in der Serengeti notlanden muss. Auf sich allein gestellt und begleitet von ihrem treuen Husky Chinook kämpfen die Geschwister ums Überleben. Während sie durch die beeindruckende, aber gefährliche Wildnis ziehen, begegnen sie zahlreichen Herausforderungen und wilden Tieren. Als sie einem jungen Elefanten das Leben retten, gewinnen sie einen mächtigen Verbündeten. Doch der Weg in die Sicherheit ist lang, und die Zeit drängt. Nur mit Mut, Zusammenhalt und Vertrauen können Ryan und Emma die Gefahren überwinden. Ein spannendes Familienabenteuer voller atemberaubender Naturaufnahmen, Freundschaft und unvergesslicher Tierbegegnungen.