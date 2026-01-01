Knight and Day
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Knight and Day
Rasante Action und eine große Portion Humor mit den Superstars Cameron Diaz und Tom Cruise. Am Flughafen begegnet June dem smarten Roy. Was zunächst nach einem harmlosen Flirt aussieht, entpuppt sich als abgekartetes Spiel: Roy ist ein knallharter Geheimagent - und June bald mittendrin in seiner neuen turbulenten Mission. Während Roy nicht nur das FBI und die CIA, sondern auch die spanische Mafia auf den Fersen ist, macht er June zu seiner Komplizin wider Willen.