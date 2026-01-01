Lake Bodom
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Lake Bodom
Schon einmal, im Jahr 1960, ist der finnische 'Bodom' See nahe Helsinki zum Schauplatz des grausamen Mordes an mehreren jungen Campern geworden. Über 50 Jahre später wollen ein paar Jugendliche das immer noch ungeklärte Geschehen rekonstruieren, werden vor Ort aber bald zum Opfer schleichenden Terrors, der bald schon sein erstes Opfer fordert. Was folgt, ist knüppelharter Survival-Horror in den finnischen Wäldern, der sich vor der Konkurrenz vom 'Crystal Lake' nun wirklich nicht zu verstecken braucht...