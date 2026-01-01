Lanz im Glanz
Lanz im Glanz
Die Geschichte der Lanz Bulldogs gehört zu den beeindruckendsten Kapiteln der Landtechnik. Diese ausführliche Dokumentation widmet sich den legendären Traktoren und zeigt eindrucksvoll, warum sie bis heute Kultstatus genießen. Von frühen Modellen der 1920er Jahre bis hin zu leistungsstarken Maschinen späterer Generationen wird die Entwicklung der Marke Lanz anschaulich nachgezeichnet. Historische Fahrzeuge in liebevoll restauriertem Zustand treffen auf authentische Einsatzszenen und verdeutlichen die technische Vielfalt dieser besonderen Traktoren. Die charakteristischen Glühkopfmotoren, die für ihre Robustheit und Langlebigkeit bekannt sind, stehen dabei ebenso im Fokus wie der Übergang zur modernen Dieseltechnik. Modelle wie der Lanz Mops, der D 7506 oder die eindrucksvolle Lanz Raupe zeigen die enorme Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten – vom Acker bis ins schwierige Gelände. Neben der Technik wird auch die Faszination der Menschen spürbar, die diese Maschinen bis heute schätzen. Eine lebendige Hommage an eine legendäre Marke und ein Muss für alle Liebhaber historischer Landmaschinen.