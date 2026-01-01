Lapitch, der kleine Schuhmacher
84 Min.Ab 0
Der kleine Mäuserich Lapitch ist ein fleißiger und tapferer Schuhmacherlehrling. Er kann Schuhe zum Tanzen bringen, aber es gelingt ihm nicht, seinen griesgrämigen Meister zufrieden zu stellen. Also beschließt er eines Tages, sein Glück in der weiten Welt zu suchen und zieht ganz alleine los. Durch seine Hilfsbereitschaft gewinnt er viele neue Freunde und besteht so manches aufregende Abenteuer. Dabei rettet er auch der hübschen Mäusedame Lisa das Leben. Zusammen mit dem frechen Papagei Pero und der guten Hexe Yanna kämpfen die beiden gegen eine Bande von Schurken, die die Gegend in Angst und Schrecken versetzten. Werden Sie es schaffen die Bösewichte zur Strecke zu bringen?