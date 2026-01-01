Last Hitman – 24 Stunden in der Hölle
87 Min.Ab 16
87 Min.Ab 16
Last Hitman – 24 Stunden in der Hölle
Der erste Arbeitstag des vorlauten Teenagers Adam (Jack O'Connell) läuft nicht besonders gut. Als Assistent des eiskalten Auftragskillers Roy (Tim Roth) muss er sich mit widerspenstigen Opfern, hübschen Augenzeuginnen und dem grausigen Tagesgeschäft des Berufsstandes herumschlagen. Doch das ist erst der Anfang. Denn bevor es sich Adam und Roy versehen, stecken sie knietief in einem Schlamassel aus Mord, Menschenhandel und miserablem Wetter.