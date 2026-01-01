Last Survivors
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Last Survivors
Troy (Stephen Moyer) lebt mit seinem mittlerweile erwachsenen Sohn Jake (Drew Van Acker) seit 20 Jahren in einer von Kriegen verwüsteten, postapokalyptischen Welt fernab der Zivilisation. Als Troy dringend Medikamente benötigt, muss Jake die ihm vertraute Einöde verlassen. Trotz der Anweisung seines Vaters, alle Menschen umzubringen, die ihm begegnen, lässt sich Jake auf eine Affäre mit der ebenfalls in Isolation lebenden, geheimnisvollen Henrietta (Alicia Silverstone) ein. Troy versucht mit allen Mitteln Henrietta zu töten, um seinen Sohn zu schützen und die perfekt kreierte Utopie aufrechtzuhalten...