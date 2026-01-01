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Leben im sozialen Brennpunkt | Hartz, Rot, Gold

16 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland16 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Leben im sozialen Brennpunkt | Hartz, Rot, Gold

Leben im sozialen Brennpunkt | Hartz, Rot, Gold

Aktuell lebt das Paar Kevin und Sylvia zusammen mit Freunden in einer kleinen Wohnung. Eigentlich möchten sie ihre erste eigene Wohnung beziehen. Doch das Geld ist knapp. Sie leben von Hartz IV. Werden Kevin und Sylvia den Schritt der ersten eigenen Wohnung meistern? “Hartz, Rot, Gold” begleitet Menschen aus Bremerhaven und Gelsenkirchen in ihrem Alltag und bei Problemen im Zusammenhang mit Hartz IV.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Real Stories Deutschland