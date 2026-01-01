Leben oder so ähnlich
100 Min.Ab 6
Leben oder so ähnlich
Das Leben der ehrgeizigen und egozentrischen TV-Moderatorin Lanie Kerrigan (Angelina Jolie) verläuft perfekt. Sie steht vor einer Beförderung, ist mit einem Baseball-Star verlobt und hat eine top gestylte Wohnung. Während einer Reportage trifft sie den Propheten Jack (Tony Shalhoub), der verkündet, dass sie in einer Woche sterben wird. Diese Prophezeiung stellt Lanies geordnete Welt völlig auf den Kopf. Plötzlich sieht sie nicht nur ihren Kameramann und Intimfeind Pete (Edward Burns) mit ganz anderen Augen...