Ledig, jung sucht ... Per Mausklick ins Glück.
96 Min.Ab 6
Gwyneth Hayden scheint eigentlich alles zu haben: Sie ist erfolgreich im Job, hat eine traumhafte Wohnung und tolle Freunde. Das Einzige was in ihrem perfekten Leben zu fehlen scheint, ist der richtige Mann an ihrer Seite. In einem Moment großer Verzweiflung, füllt sie unvermittelt ein Profil auf der Dating-Website „ChristianMingle.com“ aus, in der Hoffnung, dort ihren Traummann finden zu können. Ohne wirklich daran zu glauben, führt sie diese Erfahrung unverhofft auf eine Reise, die Ihr Leben grundlegend auf den Kopf stellen wird.