Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse
Fantasyfilm mit Jim Carrey in der Hauptrolle: Bei einem Brand verlieren die drei Baudelaire-Kinder ihre Eltern - sie erben allerdings ein großes Vermögen, das ihnen mit Erreichen der Volljährigkeit ausgezahlt wird. Bis dahin soll ein Verwandter als Vormund der drei Waisen dienen. So kommen sie von einem Verwandten zum nächsten - denn Graf Olaf, ein exzentrischer Schauspieler, versucht immer wieder, das Erbe der Kinder an sich zu reißen ...